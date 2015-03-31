В Республике Крым планируется расширение сети государственных аптек, в которых можно приобрести наркотические и психотропные обезболивающие препараты. Об этом РИА Крым заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач, - передает Керчь.ФМ

«На данный момент подписана «дорожная карта» по улучшению доступности психотропных и наркотических медицинских препаратов. На данный момент эти препараты отпускаются в 11 аптеках госпредприятия «Крым-Фармация». До конца года будет открыты еще четыре таких аптеки. Кроме того, действует реализация этих препаратов в шести медицинских организациях в тех населенных пунктах, где нет аптек «Крым-Фармации», – уточнил замминистра.

Деркач отметил, что пациенты получают данные медпрепараты бесплатно.

«Если пациент находится на стационарном лечении, в хосписе или в отделении паллиативной помощи, он получает препараты за счет средств того учреждения, где он находится. Если пациент находится дома, он также получает льготные наркотические и психотропные вещества. Для этого по особой форме выписывается рецепт, и пациент может получить его в аптеках «Крым-Фармации», – рассказал он.

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