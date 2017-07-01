ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им Н.И. Пирогова» не исполняла обязанность по оплате выполненных контрактов. В результате перед субъектами хозяйствования, которые осуществили поставку лекарственных препаратов, медицинского оборудования и продуктов питания, образовалась значительная задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Нарушения нашли после проверки прокуратуры Керчи соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

В целях защиты прав предпринимателей прокурор города внес в адрес главного врача учреждения здравоохранения представление.

По результатам его рассмотрения начата работа по погашению задолженности, в настоящее время поставщикам уже выплачено 1,2 млн рублей.

Кроме того, прокуратурой города в отношении главного врача возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением мирового судьи виновной назначено наказание в виде административного штрафа.

Фото: архив