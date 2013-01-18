Крупнейший в России оружейный концерн «Калашников» выступил инициатором строительства скоростных судов для организации круизного морского сообщения между Краснодарским краем и городами Крыма. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, пишут «Аргументы недели Крым», - передает Керчь.ФМ.

Он отметил, что концерн, находящийся в Ижевске, производит не только оружие, но и беспилотные системы, а также занимается кораблестроением.

«Концерн «Калашников» предлагает строительство скоростных судов в кооперации с одним из крымских предприятий и их дальнейшее использование на одном из возможных маршрутов», — рассказал вице-премьер на выездном совещании о состоянии и перспективах развития промышленности Крыма и Севастополя, которое прошло под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева на судостроительном заводе «Море» в Феодосии.

По словам Рогозина, концерн «Калашников» готов выступить в качества оператора данной системы круизного сообщения, так как у акционеров этого концерна есть опыт в транспортной логистике.