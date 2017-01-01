Крымские предприятия за первое полугодие текущего года произвели 109 тонн аквакультуры. Как сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, за аналогичный период прошлого года было произведено 126 тонн такой продукции, - передает Керчь.ФМ.

«Общий объем изъятия продукции товарной аквакультуры составил 109 тонн (2016 – 126 тонн). При этом было произведено более 30 тонн мидий (2016 – 27,9 тонны), 5,4 тонны тилапии нильской (2016 – 0,2 тонны), 3,6 тонны осетровых (2016 – 0,5 тонны), 1,9 тонны радужной форели (2016 – не производилась), более 20 тонн устриц (2016 – 11,7 тонны) и 45,5 тонны карповых (2016 – 85,7 тонны)», – сказано в сообщении.

Сейчас на территории Крымского полуострова свою деятельность осуществляют 66 профильных предприятия, в то время как в первом полугодии прошлого года их было 42. Снижение же объемов производства связано с недополучением карповых видов рыб зимой и весной в связи с погодными аномалиями, отметили в Росрыболовстве.

Основной приоритет аквафермеров составляют двустворчатые моллюски и осетровые.

«Причем прирост производства товарной рыбы и моллюсков в Севастополе превысил показатели прошлого года на 30,3%, а в Республике Крым – на 65% по моллюскам», – заключили в пресс-службе.

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