Окружной молодежный форум «Ростов» – коммуникационная площадка в Южном федеральном округе, предназначенная для успешной самореализации молодежи и формирования национально-государственной идентичности и гражданско-патриотического сознания.

Об этом сообщает в соцсети Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью, - передает Керчь.ФМ.

К участию в форуме приглашаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым, в возрасте от 18 до 30 лет.

Потенциальные участники форума «Ростов» – представители молодежных общественных и спортивных объединений, молодые ученые, аспиранты, студенты, предприниматели, журналисты, талантливая молодежь, деятели культуры и искусства, кино, заинтересованные в развитии следующих направлений:

- «Молодые аграрии: Агроэкология»;

- «Молодые бизнесмены и работающая молодежь»;

- «Общественные и политические лидеры»;

- «Студенческие отряды»;

- «Культура и творчество»;

- «Патриоты России»;

- «Спорт и волонтерство»;

- «Экология».

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» www.ais.fadm.gov.ru, пройти конкурсный отбор и получить подтверждение участия в форуме.

Сроки проведения:

- федеральная смена «Молодые аграрии: Агроэкология» с 7 по 12 сентября;

- окружная смена с 15 по 20 сентября 2017 года.

Получить более подробную информацию об условиях участия в форуме «Ростов» можно в управлении по делам молодежи Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым (г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3, 2 этаж, каб. №14; телефоны: +7 (3652) 600-239; +7 (3652) 27-56-36, отдел по вопросам ФК и С, работе с молодежью Администрации Керчи 2-14-58, ул.Свердлова, 6 каб.219, либо задать вопрос через соцсети.

Фото: интернет