Руководитель экспедиции Сергей Валентинович Звягин и Сергей Павлович Романовский встретились с Главой Администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

«Экспедиция посвящен а памяти героев подвига самопожертвования, на примере подвига Александра Матросова, однако мало кто знает, что кроме него такой подвиг совершили еще сотни людей, в том числе и при освобождении Крыма», - отметили в прес-службе.

Также целью визита является мониторинг воинских захоронений, памятников и мемориалов Великой Отечественной войны, помощь в увековечивании памяти героев.

«Особе впечатление произвело на гостей количество воинов, получивших звание "Герой Советского Союза" при освобождении города, и что в их честь в поселке Героевское была высажена «Аллея Героев»», отметили в пресс-службе.

Главе администрации гости передали книги, написанные знаменитым путешественником современности Федором Конюховым.

«Долгая и плодотворная встреча завершилась договоренностью, что этой осенью члены комитета вновь посетят наш город, проведут встречи со школьниками, членами военно – патриотических организаций, поисковыми отрядами и более подробно расскажут о героях-крымчанах. Также все школы города получат книги и плакаты на эту тематику», - заключили в администрации.

Фото: администрация