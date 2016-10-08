В редакцию Керчь.ФМ обратились жители дома по ул. Олега Кошевого,19, которые считают, что вскоре к их дому невозможно будет подъехать ни на одном из видов транспорта.

Керчане рассказали, что в районе их дома, а также домов № 18 и 20, нет асфальта на дороге уже много лет, и с каждым годом там появляются огромные ямы. Керчане отмечают, что к дому № 20 можно проехать со стороны школы, а к №18 – по новой дороге по кругу.