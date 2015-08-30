Железнодорожный арочный пролет Крымского моста сняли со стапеля, где в течение года его собирали. Строители передвигают пролет весом более 6 тысяч тонн с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 метров.
Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ.
Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами. Арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив.
Пролетное строение двигается по выкаточным пирсам на «салазках» - это металлоконструкции с полированным листом понизу. Вдоль каждого из двух пирсов протянуты по две тяговые «нитки», в конце – домкраты. По пути движения «салазок» подкладываются специальные скользящие «клетки», которые обеспечивают минимальный коэффициент трения.
Когда железнодорожная арка будет передвинута до конца пирсов, ее переместят на вспомогательные опоры для последующих операций по подготовке к погрузке на плавучую систему.
Длина пролета – 227 метров. Высота в высшей точке – 45 метров.
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