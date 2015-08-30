Железнодорожный арочный пролет Крымского моста сняли со стапеля, где в течение года его собирали. Строители передвигают пролет весом более 6 тысяч тонн с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 метров.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ.

Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами. Арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив.

«Железнодорожная арка состоит из более 400 крупных элементов. Для ее сборки выполнено почти 4 км стыковых швов первой категории, закручено свыше 600 тысяч штук (или 380 тонн) высокопрочных болтов. В ходе сборки специалисты службы контроля качества провели более 100 освидетельствований скрытых работ. Операция по передвижке началась сразу после того, как представители подрядчика, группы авторского надзора и строительного контроля заказчика подписали итоговый акт о технической готовности арочного пролета», - пишут в инфоцентре.

Пролетное строение двигается по выкаточным пирсам на «салазках» - это металлоконструкции с полированным листом понизу. Вдоль каждого из двух пирсов протянуты по две тяговые «нитки», в конце – домкраты. По пути движения «салазок» подкладываются специальные скользящие «клетки», которые обеспечивают минимальный коэффициент трения.

Когда железнодорожная арка будет передвинута до конца пирсов, ее переместят на вспомогательные опоры для последующих операций по подготовке к погрузке на плавучую систему.

«Арочный пролет железнодорожной части Крымского моста – комбинация из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками».

Длина пролета – 227 метров. Высота в высшей точке – 45 метров.