Пограничное управление ФСБ по Республике Крым совместно с крымским филиалом федерального государственного казенного учреждения «Росгранстрой» предупредили о сложностях, которые могут возникнуть при пересечении границы с Украиной в связи с реконструкцией пунктов пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Погрануправления, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«В связи с проведением ремонтных работ и, как следствие, возникновением очередей, рекомендуем гражданам, пересекающим госграницу на автомобильном транспорте, планировать свой маршрут с 5 по 20 августа 2017 года преимущественно через автомобильные пункты пропуска «Джанкой» и «Перекоп», а с 20 августа по 15 сентября 2017 года – через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», – сказано в сообщении.

Как пояснили в Погрануправлении, реконструкция пунктов пропуска проводится для повышения их пропускной способности и создания благоприятных и комфортных условий для пересечения границы РФ.

«Данная ситуация не коснется граждан, осуществляющих свое движение в пешем порядке», – подчеркнули в пресс-службе.

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