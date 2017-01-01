Постановлением Совета министров Республики Крым установлен перечень пород собак, требующих особых условий содержания, также установлены условия их содержания и сроки тестирования. Об этом сообщают Новости Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Обязательства накладываются на владельцев собак.

В данный перечень включены следующие породы собак: американский бульдог, акита, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский мастифф, аргентинский дог, бендог, бордосский дог, бразильский мастифф (фила бразелейро), бульмастиф, бультерьер, доберман, кавказская овчарка, ка-де-бо, канарский дог, канне корсо, кувас, метисы волков, московская сторожевая, неаполитанский мастифф (мастино неаполитано), немецкая овчарка, немецкий дог, португальская овчарка, ризеншнауцер, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, стаффордширский бультерьер, тибетский мастиф, тоса-ину, чау-чау, черный терьер, шарпей, южнорусская овчарка, японский мастиф.

При содержании собак, требующих особых условий содержания, указанных в перечне, собственники (владельцы) собак обязаны:

предотвращать причинение вреда собаками физическому и психическому здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц, а также другим домашним животным;

соблюдать требования законодательства в области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественного порядка и ветеринарии;

немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения об укусе собакой человека или животного и доставлять собаку агрессивной породы, нанесшую укус, в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и карантина;

немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о подозрении на наличие заболевания собак (внезапном падеже) и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать этих собак (трупы собак);

содержать собак в помещениях квартиры только с письменного согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире.

При выгуливании или при движении по населенному пункту собственники (владельцы) собак обязаны:

держать собаку в наморднике, ошейнике и на поводке, длина и прочность которого позволяет контролировать поведение собаки, но не более одного метра при движении по тротуару, пешеходной дорожке, обочине дороги, в местах скопления людей и при пересечении проезжей части, выводить собак из помещений или вводить в помещения только в наморднике.