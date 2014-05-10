В Керчи 5 августа еще одни пожар произошел в дачном кооперативе в районе Джарджавы. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.

«Сегодня чуть не сгорели жилые дома! Тушили и пожарные, и люди, проживающие в районе Джарджавы, дачи погорели конкретно! Особая благодарность ребятам МЧС, если б не они, сгорело бы все хозяйство включая запасы дров, угля и огромные стога с сеном!», - написали керчане

Напомним, на выезде из Керчи горели дачи. Керчане около двух часов пытались потушить огонь в районе дач на выезде из города. В Керчи продолжала гореть сухая трава, пожарным дозвониться – невозможно