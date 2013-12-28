В редакцию Керчь.ФМ написали постоянные читатели, которые сообщили, что их подъезд находится в ужасном состоянии. Керчане говорят, что не раз обращались в ЖЭК, но он ничего не делает.

«Здравствуйте читатели, Мы жильцы подъезда по улице Ворошилова крайне возмущены тем, в каком ужасном состоянии находится наш подъезд. Это вина ЖЭКа. Я живу в этом доме уже вот более 30 лет, с тех пор как этот дом сдали в эксплуатацию, в нем больше нечего не делали. Мы обращались в ЖЭК, но он нечего не делает, даже подъезд не убирают и не красят!»,- написали читатели