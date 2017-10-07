В Керчь 5 августа прибыли участники бизнес автопробега из Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Делегация встретилась с Главой муниципального образования Николаем Гусаковым, Главой Администрации Керчи Сергеем Бороздиным и председателем Союза предпринимателей Керчи Владимиром Батуренко.

Как пишет пресс-служба, в ходе встречи были достигнуты договоренности о возможном двустороннем сотрудничестве между Уфой и Керчью.

«В планах у организаторов автопробега привлечь инвесторов не только в Керчь, но и в Крым в целом», - отмечает ведомство.

Начальник отдела по межнациональным отношениям Администрации города Ворончихин Сергей провел для гостей города экскурсию на городище Пантикапей, горе Митридат, где они возложили цветы к Обелиску Славы и поселок Эльтиген. Также делегация посетила смотровую площадку с видом на строящийся Керченский мост.

Напомним,Керчь подписала договор о побратимстве с селом из Дагестана, Владикавказом и Тулой

Фото: пресс-служба