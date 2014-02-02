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Керченских заливчан наградили званием «Инженер года»

На Симферопольском заводе «Фиолент» прошел праздник чествования профессионализма молодых инженеров «Человек славен трудом!». Об этом сообщает пресс-служба завода «Залив», - передает Керчь.ФМ. Почетными гостями торжества стала делегация судостроительного завода «Залив», возглавляемая генеральным директором предприятия Андреем Жердевым. «Особый статус торжества подчеркнули присутствующие высокие гости. Свои поздравления и напутствия лучшим представителям молодой инженерной мысли передали Министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта, заместитель Председателя комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Республики Крым Виктор Рогатин, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко и другие», - подчеркнули в пресс-службе Фото: пресс-служба «Залива»

Служба новостей Керчь.ФМ

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