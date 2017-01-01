В редакцию Керчь.ФМ ежедневно приходят по несколько писем с жалобами на работу водоканала. Керчане из разных районов жалуются на перебои или полное отсутствие воды до нескольких недель.

На входных пришло такое письмо:

«Верхний Солнечный. Воды нет с самого утра. Выходной день. Где-бы что-то не сломалось, воды у нас нет».

Также Стройгородок страдает от отсутствия воды почти две недели:

«Здравствуйте! Я житель Стройгородка хочу пожаловаться наш водоканал, уже на протяжении двух недель по улицам Международная, пер. Печенкиной, Ярошенко, улица Костенко сидим без воды, на улице стоит жара 45-градусная, приходишь домой, хочется принять ванную, открываешь кран, а воды нет ,я молчу про то, чтоб вещи постирать, еду приготовить ,почему наш водоканал не оповещает нас, пускай напишут график подачи воды в по нашим улицам, потому что работаю я в городе, в моем магазине постоянно идет вода!»

Другие керчане говорят, что третью неделю сидят без воды:

«Доброй ночи, п рочитала сообщение, что в Аршинцево на ночь отключают воду , а по улице Челядинова она отсутствует в течении трех недель. Водоканал бездействует, и не дает ответа почему ее нет. К кому обратить с этой проблемой не знаю»

И снова жалоба от района Аршинцево:

«В Аршинцево воды не бывает по полдня. Льва Толстого, 132, воскресенье вторая половина дня- воды нет. Ни обмыться, ни приготовить, ни в туалет сходить. И это не один день, а уже второй месяц, но раньше было похоже на график- давали воду с 6-00 до 10-00 утром и вечером, с начала августа и этот график сломался. Причем у знакомых, даже в Аршинцево, вода есть бесперебойно, а район «Пионерской»- какой-то проклятый».

Напомним, поселок Опасное и Капканы ежедневно испытывают трудности с водоснабжением