Участники военно-исторической экспедиции «Аджимушкай» обнаружили останки и установили имя одного из защитников Аджимушкайских каменоломен. Им оказался уроженец Орловской области Филипп Севастьянович Глебкин, который до сих пор считался пропавшим без вести.

Об этом пишет пресс-служба Поискового движения России, - передает Керчь.ФМ.

Останки защитника Отечества были обнаружены в районе так называемого завала Янгуразова. Именно здесь в 2016 году участниками экспедиции был обнаружен трактор «Сталинец». В первые дни работы экспедиции 2017 года здесь же активистами «Поискового движения России» были найдены останки двоих защитников каменоломен. К сожалению, их имена установить не удалось.

Участники экспедиции продолжили расчистку завала, и обнаружили под ним третьего защитника Отечества. Опознать бойца помог солдатский медальон, вкладыш которого хорошо сохранился. Поисковикам удалось прочесть фамилию, имя и место призыва бойца: Филипп Севастьянович Глебкин 1920 года рождения, призванный Выгоничским районным военным комиссариатом Орловской области.

«Согласно документам Центрального архива Министерства обороны, Филипп Севастьянович числится пропавшим без вести с октября 1941 года – именно тогда пришло от него последнее письмо родным. Семья искала Филиппа Глебкина после войны: его данные есть в «Книге розыска газеты «Правда», составленной в 1976 году по письмам читателей», - рассказала член Общественной Палаты РФ, руководитель «Поискового движения России», участник экспедиции Елена Цунаева.

Напомним, что военно-историческая экспедиция «Аджимушкай» проходит с 19 июля по 5 августа в городе Керчь Республики Крым. В этом году в поисковых работах принимают участие активисты «Поискового движения России» из 12 регионов нашей страны и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.

Фото: пресс-служба