Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ внес в ряд законодательных актов Российской Федерации изменения, предусматривающие создание реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом сообщает Комитет по противодействию коррупции РК, - передает Керчь.ФМ.

Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На работодателей и нанимателей возложена обязанность по включению сведений об уволенных по соответствующим основаниям работников и служащих в реестр.

«Так, например, ст. 81 ТК РФ дополнена нормой, согласно которой сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой указанной статьи включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Напомним, что пункт 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ устанавливает возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Правительству РФ надлежит разработать порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы».

Закон вступает в силу 1 января 2018 года.

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