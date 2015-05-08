В Керчи глава муниципального образования Николай Гусаков встретился с жильцами домов №3 и №5 по ул. Щорса. Керчане попросили обновить спортивно-детские площадки, обрезать старые деревья, отремонтировать дворовые дороги.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи,- передает Керчь.ФМ

«На все вопросы Николай Сергеевич ответил, разъяснил правила вступления в программу «Городская среда». Предложил создать инициативную группу, которая организует и проведет общее собрание собственников, разработает и согласует проект и будет контролировать его реализацию на всех последующих шагах. Если двор общий для нескольких домов, в инициативной группе должны быть представители всех домов», - пишет пресс-служба.

Прозвучали и такие проблемные моменты, как интенсивное движение транспортных средств внутри дворовой территории. Жильцы пожаловались, что кто-то снял дорожный знак, ограничивающий сквозное движение автотранспорта. Также показали открытый люк, который представляет явную угрозу безопасности для детей и взрослых.

«Эти проблемы будут решены в первую очередь, обнадежил жильцов Николай Сергеевич», - пишет ведомство.

Фото: пресс-служба