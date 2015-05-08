В понедельник вечером практически на всей территории России, в том числе и в Крыму, можно будет наблюдать частичное затмение Луны. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов, - передает Керчь.ФМ

По его словам, жители Крыма смогут наблюдать затмение примерно в 21.20.

«Это полутеневое затмение. Луна будет не полностью закрыта, а попадет в полутень, то есть станет несколько более красноватой, немного потемнеет. Наблюдать это явление можно будет в любом уголке Крыма. Но лучше для этого выехать за город. Там затмение будет видно лучше, огни города не будут его отсвечивать», – рассказал Бакланов.

Как отметил специалист, лунное затмение происходит довольно часто. В этом году это будет уже второе такое явление. Правда, традиционно проходящий в августе звездопад Персеиды (метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея) в этом году будет менее заметен для наблюдения, чем в предыдущие годы.

«К сожалению, в этом году будет не очень хорошая видимость метеорного потока. Это вызвано довольно большой фазой Луны – 0,8. То есть будет освещено 80% видимой стороны Луны, поэтому будет большая засветка. Это не самое удачное время для наблюдения. Тем не менее, самые яркие метеоры можно будет наблюдать», – пояснил Бакланов.