На Керченской паромной переправе 7 августа установили абсолютный рекорд по количеству перевезенных легковых транспортных средств за сутки в одном направлении.

Как пишет ООО «морская дирекция», поток легковых автомобилей в направлении Крыма за сутки достиг пикового показателя – 7 691 машин, - передает Керчь.ФМ.

Ведомство отмечает, что в 2016 году максимального уровня перевозок в 7 443 ед. легковых удалось достичь только 15 августа.



В то же время общий максимальный поток транспорта за сутки в эквиваленте легкового составил 9 445 ед., в 2016 году – 8 647 ед.

«В целом в течение выходных дней 5 -7 августа наблюдался высокий поток желающих посетить Крымский полуостров. Действующее штормовое предупреждение и вызванные этим кратковременные ограничения в работе переправы повлекли за собой дополнительное накопление автотранспорта в порту «Кавказ»», - пишет пресс-служба.

Не смотря на ухудшение погодных условий в Керченском проливе курсировало 6 паромов, совершивших до 15 кругорейсов за сутки.