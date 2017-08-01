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Новое поступление нижнего белья для беременных и кормящих в магазине «Мамочка»

Каждая модель белья для кормления, благодаря специальному крою, обеспечивает оптимальную посадку и поддержку груди. Специализированные бюстгальтеры не сдавливают грудь при кормлении и позволяют молоку свободно выделяться. Это гарантирует максимальный комфорт во время ношения. Немаловажным преимуществом являются легко открывающиеся чашки. Они снабжены практичными застёжками - клипсами, которые без труда можно открыть одним движением руки.

У нас в магазине Вы найдёте все для комфортного вынашивания и вскармливания своего малыша.

Ждём Вас по адресу:

ТЦ «Монако», ул. Самойленко, 1

с 10.00 до 17.00

Тел.: +7(978)-700-98-61

http://mamochkakerch.ru