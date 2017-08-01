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Школьная коллекция детской обуви от известных турецких брендов уже в магазине

«Сороконожка»

Качественная школьная обувь – один из важнейших аспектов учебного процесса! В магазине «Сороконожка»

Вы найдете широкий ассортимент туфель до 40 размера, от турецких производителей CASWORD и GUNDE BEBE

Мы продаем только правильную обувь. Вы можете приобрести у нас комфортную обувь для дороги в школу и из школы, для уроков физкультуры и посещения спортивных секций, а также непосредственно сменную обувь, изготовленную из тщательно протестированных материалов и полностью соответствующую действующим санитарно-гигиеническим нормам.

Будущие отличники должны носить отличную обувь!

Добро пожаловать в магазин качественной и модной профилактической обуви и ортопедической обуви «Сороконожка»

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Пер. Кооперативный 26, «МЕГА-ЦЕНТР» 2 ЭТАЖ , БУТИК 217

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 10.00 ДО 18.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

https://vk.com/club77933165

* акция действует с 01.08. по 31.08.2017