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Помощь в ВЫГОДНОЙ и БЫСТРОЙ сдаче Вашей недвижимости в аренду!

В любом районе нашего города, в любом состоянии!

Подбор только ответственных, платежеспособных и порядочных Арендаторов!

В том, что Вы доверите сдачу Вашей недвижимости риелтору есть множество плюсов:

· Заключение Договора аренды, включающий определенные правила, например, запрет на проживание с домашними животными или проведение ремонтных работ без согласования;

· Составление описи всей Вашей мебели и техники которая переходит в пользование Арендатора;

· Обширная база клиентов позволяет выбрать подходящего Вам Арендатора;

· Поиск Арендатора, согласно всем Вашим требованиям;

· Сдача Вашей недвижимости производится по оптимальной цене за минимальные сроки;

· Вам не нужно будет бесконечно размещать рекламу в Интернете, печатных изданиях или на прочих сайтах;

· Отсутствие необходимости в ведении переговоров с

потенциальными и возможно не подходящими Вам Арендаторами;

· Вы не будете обременены постоянными звонками множества других риелторов и агентств;

· Для экономии Вашего времени есть возможность проведения показов без Вашего присутствия (по договорённости).

*Услуги риелтора оплачиваются Арендатором при подписании Договора.

ЗВОНИТЕ: + 7 915 162 88 17 (мтс)

Анастасия