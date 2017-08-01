Помощь в ВЫГОДНОЙ и БЫСТРОЙ сдаче Вашей недвижимости в аренду!
В любом районе нашего города, в любом состоянии!
Подбор только ответственных, платежеспособных и порядочных Арендаторов!
В том, что Вы доверите сдачу Вашей недвижимости риелтору есть множество плюсов:
· Заключение Договора аренды, включающий определенные правила, например, запрет на проживание с домашними животными или проведение ремонтных работ без согласования;
· Составление описи всей Вашей мебели и техники которая переходит в пользование Арендатора;
· Обширная база клиентов позволяет выбрать подходящего Вам Арендатора;
· Поиск Арендатора, согласно всем Вашим требованиям;
· Сдача Вашей недвижимости производится по оптимальной цене за минимальные сроки;
· Вам не нужно будет бесконечно размещать рекламу в Интернете, печатных изданиях или на прочих сайтах;
· Отсутствие необходимости в ведении переговоров с
потенциальными и возможно не подходящими Вам Арендаторами;
· Вы не будете обременены постоянными звонками множества других риелторов и агентств;
· Для экономии Вашего времени есть возможность проведения показов без Вашего присутствия (по договорённости).
*Услуги риелтора оплачиваются Арендатором при подписании Договора.
ЗВОНИТЕ: + 7 915 162 88 17 (мтс)
Анастасия