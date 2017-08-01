Скидки на ВСЕ модули коллекции Линате, Монако, Остин и Прованс ждут вас в салон-магазине «Anrex» !!!
Так, двуспальная кровать Остин в цвете дуб сонома1600*2000
14070 руб. 10790 руб
Так же весь август на покупку прихожей Оскар действуют особые условия
Кроме того, с 1 по 31 августа на все кровати с подъемным механизмом скидка – 20%!!!
Единая цена по ВСЕЙ России! Вы не платите за доставку в Крым! Доставка до подъезда – БЕСПЛАТНО!
Цены на товар можно посмотреть на официальном сайте компании - https://anrex.ru/
Ждем вас по адресу:
г. Керчь ул. Советская, 15 2 этаж Citi Center с 9.00 до 18.00
Выходной - воскресенье
тел. +7 978 205 7340
Вступайте в нашу группу в вк: