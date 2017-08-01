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Скидки на ВСЕ модули коллекции Линате, Монако, Остин и Прованс ждут вас в салон-магазине «Anrex» !!!

Так, двуспальная кровать Остин в цвете дуб сонома1600*2000

14070 руб. 10790 руб

Так же весь август на покупку прихожей Оскар действуют особые условия

Кроме того, с 1 по 31 августа на все кровати с подъемным механизмом скидка – 20%!!!

Единая цена по ВСЕЙ России! Вы не платите за доставку в Крым! Доставка до подъезда – БЕСПЛАТНО!

Цены на товар можно посмотреть на официальном сайте компании - https://anrex.ru/

Ждем вас по адресу:

г. Керчь ул. Советская, 15 2 этаж Citi Center с 9.00 до 18.00

Выходной - воскресенье

тел. +7 978 205 7340

Вступайте в нашу группу в вк:

vk.com/anrex_kerch ;