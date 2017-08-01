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Решение есть, и оно гораздо проще, чем это можно себе представить.

Ни для кого не секрет, что в любом помещении основным источником проникновения естественного тепла, холода и света являются - окна. В зависимости от сезона всем хочется прохлады летом и тепла зимой, а благодаря современным технологиям это естественное желание каждого можно легко удовлетворить. Мало кто знает, что что уже давно появилась альтернатива обычным стеклам. Есть несколько видов таких стеклопакетов, которые отличаются друг от друга способом обработки. Использование солнцезащитных стеклопакетов поможет снизить яркость солнечных лучей, что создаст более приятную и комфортную обстановку. Поэтому в помещениях с большой интенсивностью солнечного освещения рекомендуется устанавливать солнцезащитные стеклопакеты.

Для сохранения тепла зимой применяют стекло с энергосберегающим покрытием, которое позволяет сократить потерю тепла. Стекло выполняет свои функции по принципу теплового зеркала — тепло отражается туда от куда оно пришло. Такого рода действие помогает снизить затраты на отопление, а летом Вам даже не придется включать кондиционер.

Оптимальный вариант для решения комплекса задач как уберечь себя от жары летом и от холода зимой – это применение стеклопакета с обеими функциями, а именно использование стёкол с солнцезащитным и с энергосберегающим покрытием, такие стёкла ещё называют мультифункциональными. Окна, в которых установлены стеклопакеты с мультифункциональным покрытием действительно создадут оптимальный уровень комфорта в любом помещении.

Для тех, кто уже установил простые стеклопакеты, мы можем порекомендовать самое быстрое и легкое решение по модернизации Ваших окон без излишних затрат на ремонт и уборку – это замена простого стеклопакета на новое с требуемыми теплофизическими характеристиками.

И поверьте затраты на установку стеклопакета с мультифункциональным покрытием значительно ниже чем польза от их применения.

Другой способ избавить себя от лишнего тепла это установить на окна тканевые ролеты (рулонные шторы), на сегодняшний день являются не только солнцезащитными системами, но и практичным элементом декора вашего окна.

Многообразность тканей создают уют и индивидуальность в вашем доме, а также гармонично украсят офисный интерьер.

Основные преимущества:

- Не выгорают на солнце (специальная ткань)

- При монтаже непосредственно на раму окна освобождается место на подоконнике и увеличивается пространство для дополнительных декоративных решений, особенно актуально на балконах, лоджиях, кухнях и т.д.

- Прекрасно гармонируют с обычными или подъемными шторами, делая интерьер завершенным.

- Малогабаритность ролет не препятствует открыванию окон.

- Тканевые ролеты на окнах не только скрывают Вас от посторонних взглядов, но и препятствуют выгоранию мебели, напольного покрытия, штор от палящих лучей солнца.

- Препятствуют нагреванию воздуха в комнате тем самым облегчают работу кондиционеру.

- различные цветовые решения механизма помогают решить любые эстетические задачи.

- Отличные пылеотталкивающие свойства.

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