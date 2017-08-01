Уважаемые керчане!
Специально для Вас, Диагностический Центр «Глобал Медик Групп-Керчь», открывает свои двери для посещения отделения гинекологии.
Прием ведёт врач акушер-гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна, специализируется:
- Подготовка и ведение беременных,
- Лечение бесплодия,
- Не вынашивание беременности,
- Лечение ИППП (инфекции, передаваемые половым путем),
- Лечение воспаления придатков,
- Лечение молочницы, и др.
Для получения подробной информацией обращайтесь удобным для Вас способом.
Ул. Маршала-Еременко 7К
тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50
Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!