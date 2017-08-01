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В магазине для беременных «Мамочка» Вы найдете огромный выбор подушек для сна и отдыха беременных, и для кормления малыша.

Не все понимают, для чего нужна подушка для беременных, если можно спокойно продолжать спать на обычной. Однако специалисты утверждают, что в этот ответственный период телу женщины нужна специально разработанная, многофункциональная и максимально удобная. Она выполняет множество задач:

позволяет будущей маме найти удобное положение для комфортного сна ночью и отдыха днём;

уменьшает нагрузку на женский организм (особенно со II триместра, когда она максимально возрастает);

на ней можно вытянуть уставшие ноги после продолжительной и утомительной прогулки;

её можно подложить под живот, и она не будет мешаться, как обычная;

правильно распределяет нагрузку на позвоночник;

подходит для любых сроков беременности;

оказывается нужной даже после рождения малыша: на неё удобно опираться во время кормления, может послужить своеобразным манежем для крохи, чтобы он не перевернулся или не упал с дивана (кровати).

Все существующие формы подушек Вы найдете в нашем магазине.

Также подушку можно приобрести в нашем интернет-магазине http://mamochkakerch.ru и мы привезём её Вам БЕСПЛАТНО!!!

Ждём Вас по адресу:

ТЦ «Монако», ул. Самойленко, 1

с 10.00 до 17.00

Тел.: +7(978)-700-98-61

http://mamochkakerch.ru