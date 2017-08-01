В магазине для беременных «Мамочка» Вы найдете огромный выбор подушек для сна и отдыха беременных, и для кормления малыша.
Не все понимают, для чего нужна подушка для беременных, если можно спокойно продолжать спать на обычной. Однако специалисты утверждают, что в этот ответственный период телу женщины нужна специально разработанная, многофункциональная и максимально удобная. Она выполняет множество задач:
- позволяет будущей маме найти удобное положение для комфортного сна ночью и отдыха днём;
- уменьшает нагрузку на женский организм (особенно со II триместра, когда она максимально возрастает);
- на ней можно вытянуть уставшие ноги после продолжительной и утомительной прогулки;
- её можно подложить под живот, и она не будет мешаться, как обычная;
- правильно распределяет нагрузку на позвоночник;
- подходит для любых сроков беременности;
- оказывается нужной даже после рождения малыша: на неё удобно опираться во время кормления, может послужить своеобразным манежем для крохи, чтобы он не перевернулся или не упал с дивана (кровати).
Все существующие формы подушек Вы найдете в нашем магазине.
Также подушку можно приобрести в нашем интернет-магазине http://mamochkakerch.ru и мы привезём её Вам БЕСПЛАТНО!!!
Ждём Вас по адресу:
ТЦ «Монако», ул. Самойленко, 1
с 10.00 до 17.00
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