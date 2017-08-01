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Не за горами 1 сентября, а это значит, что скоро начнутся приятные хлопоты подготовки к школе и другим учебным заведениям.

Салон-магазин «Мебельный дворик» с радостью готов Вам помочь и поэтому дарит скидку!

Так, при покупке любого письменного или компьютерного стола мы дарим Вам скидку -10% на покупку стула или скидку -5% на стол.

Так же снижена цена на письменный стол – 3333 рублей!

За более детальной информацией по акции уточняйте у продавцов магазина, либо по телефону Тел. +7 978 859-85-78; 2-03-04

Также информацию можно найти, перейдя по ссылке

https://vk.com/mebel_kerch

Сроки проведения акции с 10 по 31 августа 2017 г.

Эти и многие другие скидки приятно удивят Вас в нашем магазине.

Ждем вас по адресу:

г. Керчь ул. Советская, 15 с 9.00 до 17.00 без перерыва и выходных

Работаем как за наличный, так и безналичный расчет.