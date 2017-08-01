Не за горами 1 сентября, а это значит, что скоро начнутся приятные хлопоты подготовки к школе и другим учебным заведениям.
Салон-магазин «Мебельный дворик» с радостью готов Вам помочь и поэтому дарит скидку!
Так, при покупке любого письменного или компьютерного стола мы дарим Вам скидку -10% на покупку стула или скидку -5% на стол.
Так же снижена цена на письменный стол – 3333 рублей!
За более детальной информацией по акции уточняйте у продавцов магазина, либо по телефону Тел. +7 978 859-85-78; 2-03-04
Также информацию можно найти, перейдя по ссылке
Сроки проведения акции с 10 по 31 августа 2017 г.
Эти и многие другие скидки приятно удивят Вас в нашем магазине.
Ждем вас по адресу:
г. Керчь ул. Советская, 15 с 9.00 до 17.00 без перерыва и выходных
Работаем как за наличный, так и безналичный расчет.