Верховный Суд Республики Крым вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины. На основании представленных прокуратурой доказательств его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 229.1 (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС психотропных веществ, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, в особо крупном размере).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что осужденный провез с собой почти полкилограмма амфетамина, который намеревался сбыть на территории Крыма.

За эти преступления виновному назначено наказание в виде 16 с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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