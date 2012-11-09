В Керчи в связи с аномальной жарой вводятся графики временных ограничений электроэнергии. Керченский РЭС предоставил график возможных отключений на каждый день до 31 августа, - передает Керчь.ФМ.

При этом, 1У - это первая половина дня с 8 до 14, 2В - вторая половина дня с 17 до 23 часов. Отключения возможны от 1 часа до двух часов.

Как рассказал начальник КРЭС Александр Забелин, в КРЭСе созданы дополнительные бригады, которые работают круглосуточно. Все неисправности, возникающие из-за перегрузки устраняются в кратчайшее время.

"Вчера возникли проблемы из-за перегрузки ТП 260 по ул. Ворошилова, 13. Вышел из строя трансформатор из-за перегрузки и неудовлетворительного охлаждения. Сегодня в первой половине дня он был заменен на более мощный. По улице Кирова, 85 - Пошивальникова также из-за перегрузки отключалась автоматика. Сегодня там были начаты работы по профилактике и частичной замене оборудования. В ближайшее время они будут завершены. На этой неделе нагрузки по Керчи выросли на 20-25 % в связи с жарой", - сообщил Забелин.

Напомним, керчане сообщают об отсутствии электричества в разных частях города.