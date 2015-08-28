За неделю специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора на государственной границе РФ Управления Россельхознадзора по Крыму пресекли 83 попытки ввоза в Крым из Украины продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного управления, - передает Керчь.ФМ

«Запрещённую к ввозу продукцию выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». Так, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Украины, обнаружили 725 кг соответствующих товаров. Это 328 кг овощей, 370 кг фруктов и бахчевых культур, 19 кг орехов и сухофруктов, 5 кг картофеля», — поделились информацией в Россельхознадзоре. Также туристы везли с собой 104 единицы посадочного материала, 7 горшечных растений, а также 3 кг, 30 штук и 1 кубометр прочей продукции растительного происхождения.

Потенциально опасную продукцию вернули на территорию сопредельного государства.

Напомним, что в Ялте сожгли более 500 кг санкционных сыров

Фото: пресс-служба