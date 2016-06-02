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В Керчи пройдет чемпионат Крыма по виндсерфингу

В Керчи с 21 по 28 августа в районе Аршинцевской косы пройдет Кубок Пролива – чемпионат Крыма по виндсерфингу и кайтбордингу, - передает Керчь.ФМ Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Республики Крым.

Служба новостей Керчь.ФМ

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