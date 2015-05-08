В Крыму с 10 по 14 августа сохранится аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7°C и более. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Ведомство рекомендует:
В целях вашей безопасности соблюдайте меры предосторожности:
- поддерживайте дома прохладную температуру воздуха;
- избегайте интенсивной физической нагрузки, старайтесь находиться в тени;
- надевайте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы;
- употребляйте больше воды;
- принимайте прохладный душ или ванну;
- в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе;
- не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию).
Запрещается:
- разводить костры в лесу;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву, а также стерню на полях.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.