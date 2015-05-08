В Крыму с 10 по 14 августа сохранится аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7°C и более. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Ведомство рекомендует:

В целях вашей безопасности соблюдайте меры предосторожности:

- поддерживайте дома прохладную температуру воздуха;

- избегайте интенсивной физической нагрузки, старайтесь находиться в тени;

- надевайте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы;

- употребляйте больше воды;

- принимайте прохладный душ или ванну;

- в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе;

- не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию).

Запрещается:

- разводить костры в лесу;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.