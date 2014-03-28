В администрации Керчи состоялось совещание с руководителями объектов потребительского рынка на тему противодействия фальшивомонетничеству.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 250 преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В Керчи за последние полгода зафиксировано 10 фактов фальшивомонетничества.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Во встрече приняли участие и сотрудники полиции города, которые рассказали присутствующим о том, как распознать подделку, дали рекомендации по установке специального оборудования и взаимодействию с правоохранительными органами.

Как пишет пресс-служба МВД Керчи, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, гражданам следует проявлять бдительность, помнить, что местами сбыта поддельных денег чаще всего являются объекты розничной торговли, где отсутствует специальное оборудование, позволяющее распознать подделку и обращать внимание на основные отличительные признаки поддельных купюр:

- банкнота изготовлена на простой бумаге, которая люминесцирует (светится) при попадании на нее ультрафиолетовых лучей в отличие от банковской бумаги;

- у фальшивой банкноты отсутствует характерный хруст бумаги;

- отсутствие на купонном поле водяного знака или его имитация путем нанесения белым красителем;

- нечеткость изображения, отсутствие рельефности, отсутствие скрытого изображения.

Информация о том, как распознать поддельные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей подробно изложили в профилактических памятках и листовках, которые раздали присутствующим для изучения с сотрудниками своих организаций и для размещения в торговых залах.

Фото: пресс-служба