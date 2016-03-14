Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи проводит благотворительную акцию «Готовимся к школе!». Данное мероприятие проходит в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» с целью организации помощи малоимущим семьям, многодетным малообеспеченным семьям, - передает Керчь.ФМ.

Все жители города могут принять участие и оказать гуманитарную помощь в виде школьных принадлежностей, школьной одежды, обуви для детей из указанных категорий семей.

Сбор гуманитарной помощи будет осуществляться с 9.00 до 16.00 по адресу: ул. Войкова, 30, каб. 11 (ост. Казакова, здание МБОУ ДОД «ДШИ им. Р.В. Сердюка»), тел. 6 - 59 -82.