Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «ГЕНБАНК» (г. Симферополь) (далее — Банк), учитывая, что Банк является значимым для Республики Крым и города Севастополь. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центробанка России, - предает Керчь.ФМ.

Для поддержки деятельности Банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на основании статьи ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в качестве инвестора будет приглашен АО «Собинбанк», который входит в группу АО «АБ «РОССИЯ».

«Для обеспечения непрерывности деятельности Банка на период до передачи Банка инвестору Приказом Банка России от 10.08.2017 № ОД-2251 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначена временная администрация по управлению АО «ГЕНБАНК». Банк продолжит работу в обычном режиме. Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг», - сообщает Центробанк

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников на своей странице в Фейсбуке сообщил о преждевременной панике и заверил в платежеспособности Генбанка.

«Хочу обратиться к тем, кто еще не выстоял очередь в Генбанк в надежде уберечь свои кровно заработанные. Друзья! Не волнуйтесь. Нет причин для паники. Генбанк платежеспособен. Что сейчас происходит? ЦБ вводит временную администрацию в банк и привлекает в качестве акционера Собибанк. Такая мера повысит финансовую устойчивость банка и расширит в будущем программы кредитования. Не надо искусственно подогревать обстановку и создавать банку трудности. А для тех, кто сильно переживает напомню, всегда есть система защиты вкладов – до 1 400 тысяч рублей вам всегда вернут», - написал Мельников

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