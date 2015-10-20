В акватории Керченского пролива выполнен один из ключевых этапов тестовых испытаний плавучей системы, предназначенной для перевозки и подъема арок судоходного пролета Крымского моста.

Специалисты установили плавучую опору в фарватерном пролете, испытав работу лебедок позиционирования и надежность свайных «якорей».

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

«Испытания проводятся в рамках подготовки к морской операции. Программой предусмотрено обязательное тестирование всего оборудования, задействованного в перевозке арочных пролетов, их подъеме и монтаже в проектное положение – на фарватерные опоры», - пишет ведомство.

Первая плавучая опора проходит испытания в фарватерном створе, в месте выгрузки и подъема пролетных строений. Вторая опора тестируется в «ковше» у керченской технологической площадки там, где пролеты будут грузиться.

Для информирования грузоперевозчиков и исключения простоя судов во время ограничения движения по Керчь-Еникальскому каналу Минтранс России заблаговременно выпустил соответствующий приказ. В документе определены акватория и график приостановки судоходства на всех этапах проведения морских операций. Испытания на фарватере прошли 9 августа в течение отведенных 12 часов (с 6:00 до 18:00).

«Операция по установке столь габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории будет проведена впервые в практике отечественного мостостроения. Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время будущая морская операция – результат накопленной практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения», - отмечает пресс-служба.

Напомним, вчера капитан порта Керчь запретил проход судов в районе Керченского моста для данной операции. Предположительно, в связи с этим над Керчью летал аэростат. До конца лета дорогу на смотровые площадки в Керчи закрыли

Фото: пресс-служба