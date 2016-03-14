В Крыму 9 августа вводились графики временного ограничения потребления электрической энергии на 24 МВт. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ

Графики временного ограничения потребления электрической энергии (ГВО) вводились с 20:34 до 21:52 суммарным объемом 24 МВт (43425 чел.). Потребление энергосистемы Крыма в период вечернего максимума составило 1132 МВт.

Время отключения потребителей не превышало полутора часов. Действие ГВО распространялось на все районы Республики Крым.

С 19:00 по 22:25 по команде диспетчера ГУП РК «Крымэнерго» осуществлялся запуск резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Всего запускалось 69 РИСЭ суммарной мощностью 10,3 МВт.

Напомним, в Керчи ввели графики веерных отключений электроэнергии

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