В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель с жалобой на поведение водителей. Так, керчанин прислал видео снятое на регистратор, в котором две машины на светофоре на Кирова, встали на полосу, предназначенную для поворота направо, поехали прямо, тем самым создали аварийную ситуацию.

«Я каждый день езжу по улице Кирова и часто наблюдаю как на перекрестке Кирова-Карла Маркса наши особо одаренные водители, едущие со стороны автовокзала, едут из правой полосы прямо, хотя правая полоса предназначена только для поворота на право.

А также прошу опубликовать видеоролик о сюрпризах на дороге. Проезжая по улице Кирова, увидел посреди полосы большой металлический предмет который мешает нормальному проезду поворота, я остановился и убрал его с дороги. Как оказалось, это был лопнувший гидравлический домкрат 10 или 15 тонный и из него вытекало масло (видимо выпал из большегруза), не трудно представить, что может произойти с легковым автомобилем, который на него наедет.

P.S.: Уважаемые водители, соблюдайте ПДД и проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. И если вдруг вы увидели на дороге предмет мешающий движению, если есть возможность, не поленитесь, остановитесь и уберите его с дороги».