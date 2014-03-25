В этом году с 30 апреля по 9 августа по «единому» билету перевезено 201 тысяча 190 пассажиров. При этом в Крым – 123 872, из Крыма – 77 318 человек. На период до 30 сентября оформлено 299 981 «единых» билетов.
Об этом сообщает пресс-служба АНО «ЕТД», - передает Керчь.ФМ
Самыми популярными городами являются Феодосия, туда перевезли 23 972 пассажира; Симферополь – 19 198 пассажиров, Ялта – 18 107 пассажиров и Евпатория – 17 775 пассажиров.
Фото: интернет
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.