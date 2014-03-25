

290

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Единым билетом в Крым воспользовались почти 124 тыс человек за этот сезон

В этом году с 30 апреля по 9 августа по «единому» билету перевезено 201 тысяча 190 пассажиров. При этом в Крым – 123 872, из Крыма – 77 318 человек. На период до 30 сентября оформлено 299 981 «единых» билетов. Об этом сообщает пресс-служба АНО «ЕТД», - передает Керчь.ФМ Самыми популярными городами являются Феодосия, туда перевезли 23 972 пассажира; Симферополь – 19 198 пассажиров, Ялта – 18 107 пассажиров и Евпатория – 17 775 пассажиров. Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.