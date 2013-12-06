В Керчи сотрудники отдела по контролю за благоустройством по просьбе граждан выехали на улицу Мухлынина. Люди пожаловались на керчанина, который загромоздил свою территорию строительным мусором.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
На собственника данной территории, проживающего по вышеуказанной улице, составили протокол об административном правонарушении и передан в административную комиссию.
Фото: пресс-служба
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