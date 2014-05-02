Сторожевой катер «Мангуст» Пограничного управления ФСБ России по Крыму провёл успешную операцию по спасению иностранной яхты, следовавшей под флагом Белоруссии, и пяти белорусских граждан. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе крымского Погрануправления, - передает Керчь.ФМ
По информации пограничников, 8 августа в 18.10 пограничный сторожевой корабль получил сигнал о помощи от капитана иностранной яхты типа катамаран (флаг Белоруссии, порт приписки Брест). Судно, находясь в 3-4 милях от берега, терпело бедствие по причине усилившегося ветра, который уносил его все дальше в открытое море.
В пресс-службе также сообщили, что спасенные совершали морской круиз вдоль крымского побережья.
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