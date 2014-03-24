В Керчь 15 августа прибудет мотоколонна Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки». Они приедут в рамках федеральной патриотической акции «Мотопробег «На Севастополь-2017».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В рамках своего приезда, участники колонны становится на верхней площадке у Мемориала на горе Митридат. Все желающие смогут сфотографироваться с «Ночными волками» и их мотоциклами.

Также на верхней площадке у Мемориала в рамках патриотической акции будет установлена Стена Благодарности.

«На ней керчане смогут написать несколько душевных слов в благодарность тем, кто сражался за свободу страны. Подобные стены были установлены и в других городах по маршруту Мотопробега, а позже они будут представлены на специальной площадке «Русского реактора» в Севастополе», - пишет пресс-служба

Так, 15 августа в 12 часов запланирован Сбор мотоколонны на верхней площадке у Мемориала на горе Митридат, Возложение цветов забор частицы Земли, зажжение четверговых свечей. А в 13.00 колонна проедется по дорогам Керчи.