Прокуратура Керчи провела проверку исполнения администрацией города законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, прокуратура установила факт непредставления ответа председателю одной из общественных организаций города по вопросу передачи в пользование участка, заявление которого лежало без движения в администрации.

Ввиду выявленного нарушения прокурор города возбудил в отношении заместителя главы администрации Керчи дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам его рассмотрения виновному должностному лицу назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс рублей.

В связи с выявленными нарушениями в администрацию города внесено представление, его рассмотрение и предоставление ответа заявителю контролируется прокуратурой города.