В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на дорожную разметку на улице Советской. Керчане сообщают, что разметку начертили так, что если у обочины припарковались автомобили, то водителям автомобилей приходится нарушать ПДД и выезжать через сплошную на встречную полосу движения.

В связи с этим керчане просят администрацию города либо изменить разметку в данном месте, либо установить соответствующие знаки, запрещающие парковку в данном месте.

«Водителей заставляют нарушать. Не могу понять, что это за рисование, которое всех водителей заставляет нарушать. Сотрудники ГИБДД будут штрафовать за это. Или когда рисовали её не подумали, как там транспорту ехать?», - сообщил один из керченских водителей.

Ранее, разметку нарисовали на улице Кирова и Блюхера. Позже она появилась на Камыш-Бурунском и Куль-Обинском шоссе. Также ее нанесли на Чкалова и Свердлова