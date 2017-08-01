В Керчи состоялось заседание административной комиссии муниципального образования. В ходе него рассмотрели 22 административных дела. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Специалисты зафиксировали факты нарушения Правил благоустройства города (ст.3.11 -13) и реализации товара в неустановленном месте (ст.6.1 – 9). В 1 протокол в отношении юридических лиц, 3 - в отношении индивидуальных предпринимателей, 18 - в отношении физических лиц.

За неделю комиссия вынесла постановление о штрафах на общую сумму 170500,00 рублей, 4 – предупреждения.

Напомним, в прошлый раз админкомиссия оштрафовала керчан на 130 тыс рублей

Фото: интернет