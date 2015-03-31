Керчане на один день останутся без телевидения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.

"По информации филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым», на РТПС Керчь запланировано проведение работ на антенно-фидерных устройствах в зависимости от погодных условий с 14.08.2017 по 18.08.2017 в течение 1-го рабочего дня на отрезке времени с 09.00 до 17.00 часов", - сообщает ведомство.

В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции телерадиопрограмм.