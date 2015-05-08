Министерство транспорта России запретило осуществлять полёты на высоте до километра и на расстоянии до 3 километров от Крымского моста. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Зона ограничений полётов над территорией строительства транспортного перехода над Керченским проливом была установлена в целях обеспечения безопасности строительства, в том числе от угроз совершения актов незаконного вмешательства», – сообщили в минтрансе России.

По данным, ограничения были установлены приказом минтранса ещё 28 апреля. Полёты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до километра. Ширина зоны составляет 3 км, а протяженность – на всю длину моста.

По словам представителя министерства, вопрос о продолжении действия зоны ограничения полётов либо о её упразднении будет подниматься после завершения строительства транспортного перехода через Керченский пролив, которое запланировано на декабрь 2019 года.

По словам президента общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, за время действия запретной зоны не было отмечено существенных негативных последствий для малой авиации. Частными пилотами в высокий сезон выполняется около 25 возвратных рейсов в месяц с материковой части России в Крым и обратно, но все они проходят в стороне от моста.

«Причин введения зоны ограничения полётов нам никто не называл. Поэтому совершенно не ясно, какие риски таким образом устраняются. Возможно, этот запрет больше связан с полётами дронов. Но тем, кто использует дроны и игнорирует действующее законодательство, эта зона никак не помешает, так как состав правонарушения остается таким же», – отметил Тюрин.

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