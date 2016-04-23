Прокуратура Керчи провела проверку по обращению инвалида 3 группы о нарушении жилищных прав.

Установлено, что дом по улице Н. Рыбакова, в котором проживает заявитель, находится в крайне ветхом состоянии. Однако признать его аварийным не представляется возможным в связи с тем, что муниципалитетом дом не поставлен на кадастровый учет муниципального имущества и не включен в государственный реестр недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

При таких обстоятельствах прокурор города предъявил иск в суд о признании бездействия администрации Керчи незаконным и обязал осуществить действия по постановке жилья на учет.

Исполнение решения суда, а также перевод жилого помещения в статус аварийного и дальнейшее принятие мер по улучшению жилищных условий инвалида и остальных жильцов контролирует прокуратура города.