Строители приступили к монтажу современных пятикамерных стеклопакетов в домах керчан, живущих возле строящихся автоподходов к Крымскому мосту. Об этом журналистам Крыминформа сообщил заместитель главы администрации Керчи Евгений Адаменко, - передает Керчь.ФМ

«Работа по установке стеклопакетов уже ведётся активно. В этих домах устанавливаются качественные пятикамерные стеклопакеты с автоматической системой вентиляции», – сообщил Адаменко и уточнил, что работы проводит компания из Симферополя.

Он отметил, что замена стеклопакетов выполняется в рамках строительства автоподходов к Крымскому мосту. Замена остекления является одной из мер, направленных на уменьшение воздействия шумов от будущей трассы на расположенные рядом с ней дома.

Напомним жители квартир, чьи окна выходят на трассу также требуют укрепить фундамент дома, так как возрастет вибрация, которая не была учтена при постройке дома, провести шумозащитные мероприятия по фасаду здания, так как стены в здании - стандартные панели, которые также не рассчитаны на шум. Более того, по понятным причинам, открывать окна для того, чтобы была естественная вентиляция, будет проблематично, поэтому необходим установка в каждой квартире кондиционера.